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Литва передаст оборудование из своих энергообъектов для восстановления инфраструктуры в Украине

11 апреля 2024 13:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Литва передаст оборудование из своих энергообъектов для восстановления инфраструктуры в Украине
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крэйвис. Фото: LRT
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после обстрелов. Для этого страна предоставит оборудование из собственных ТЭЦ и АЭС и складов энергетических компаний.

Об этом пишет LRT.

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Так, оборудование для Украины Литва передаст с неработающей ТЭЦ в Вильнюсе, некоторое оборудование с Игналинской АЭС и складов энергетических компаний.

По словам Крейвиса, также будет отправлен большой трансформатор.

"Мы дадим им все необходимое. В Харькове разрушены 80% всех сетей — и тепловых, и электрических. Если мы не поможем, украинцы не смогут восстановить сеть и отопительный сектор до зимы, что будет очень и очень сложно", — сказал он.

Министр добавил, что часть оборудования разобьется на запчасти, а часть может быть использована напрямую.

Напомним, во время массированной атаки враг попал в объект критической инфраструктуры в Киевской области.

Также мы писали, что самая сложная ситуация из-за российских обстрелов фиксируется в Харьковской области.

Кроме того, в результате обстрела Львовщины произошли пожары на двух объектах энергетической инфраструктуры.

Литва
АЭС
обстрелы
гуманитарная помощь
ТЭЦ
война в Украине

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