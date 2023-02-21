Литва просить не переживати через новини про пересування білоруської техніки
Армія Литви не бачить загрози у військовій діяльності Білорусі. Литва постійно моніторить воєнну діяльність на території Білорусі.
Про це пише LRT.
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Таке повідомлення пролунало після того, як з'явилася інформація про те, що в ніч проти 21 лютого у напрямку литовського кордону поїхала величезна військова техніка.
"Ми постійно моніторимо та аналізуємо військову діяльність на території Білорусі. Діяльність, яка здійснюється зараз, не впливає на безпечне становище Литви", — зазначили в коментарі, закликавши також обережно ставитися до інформації з анонімних джерел.
Нагадаємо, Міноборони Білорусі оголосило про перекидання одного з механізованих підрозділів з метою навчань, не вказуючи на місце перекидання.
Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість – 125 мільйонів євро. Новий смертоносний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів та двох вертольотів Мі-8.
Раніше у Міноборони Литви закликали забезпечити Україну сучасною зброєю. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, західна оборонна промисловість має включити кнопку "нон-стоп" та забезпечити Україну сучасною зброєю без зволікання.