Литва просить не переживати через новини про пересування білоруської техніки

Пересування білоруської техніки

Армія Литви не бачить загрози у військовій діяльності Білорусі. Литва постійно моніторить воєнну діяльність на території Білорусі.

Про це пише LRT.

Таке повідомлення пролунало після того, як з'явилася інформація про те, що в ніч проти 21 лютого у напрямку литовського кордону поїхала величезна військова техніка.

"Ми постійно моніторимо та аналізуємо військову діяльність на території Білорусі. Діяльність, яка здійснюється зараз, не впливає на безпечне становище Литви", — зазначили в коментарі, закликавши також обережно ставитися до інформації з анонімних джерел.

Нагадаємо, Міноборони Білорусі оголосило про перекидання одного з механізованих підрозділів з метою навчань, не вказуючи на місце перекидання.

Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість – 125 мільйонів євро. Новий смертоносний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів та двох вертольотів Мі-8.

Раніше у Міноборони Литви закликали забезпечити Україну сучасною зброєю. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, західна оборонна промисловість має включити кнопку "нон-стоп" та забезпечити Україну сучасною зброєю без зволікання.