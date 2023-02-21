Литва просит не переживать из-за новостей о передвижении белорусской техники
Армия Литвы не видит угрозы в военной деятельности Беларуси. Литва постоянно мониторит военную деятельность на территории Беларуси.
Об этом пишет LRT.
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Такое сообщение прозвучало после того, как появилась информация о том, что в ночь на 21 февраля в направлении литовской границы поехала огромная военная техника.
"Мы постоянно мониторим и анализируем военную деятельность на территории Беларуси. Деятельность, совершаемая в настоящее время, не влияет на безопасное положение Литвы", — отметили в комментарии, призвав также осторожно относиться к информации из анонимных источников.
Напомним, Минобороны Беларуси объявило об опрокидывании одного из механизированных подразделений с целью учений, не указывая место опрокидывания.
Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро. Новый смертоносный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8.
Ранее в Минобороны Литвы призвали обеспечить Украину современным оружием. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, западная оборонная промышленность должна включить кнопку "нон-стоп" и обеспечить Украину современным оружием без промедления.