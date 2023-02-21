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Литва просит не переживать из-за новостей о передвижении белорусской техники

21 февраля 2023 14:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Литва просит не переживать из-за новостей о передвижении белорусской техники
Передвижение белорусской техники
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Армия Литвы не видит угрозы в военной деятельности Беларуси. Литва постоянно мониторит военную деятельность на территории Беларуси.

Об этом пишет LRT.

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Такое сообщение прозвучало после того, как появилась информация о том, что в ночь на 21 февраля в направлении литовской границы поехала огромная военная техника.

"Мы постоянно мониторим и анализируем военную деятельность на территории Беларуси. Деятельность, совершаемая в настоящее время, не влияет на безопасное положение Литвы", — отметили в комментарии, призвав также осторожно относиться к информации из анонимных источников.

Напомним, Минобороны Беларуси объявило об опрокидывании одного из механизированных подразделений с целью учений, не указывая место опрокидывания.

Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро. Новый смертоносный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. 

Ранее в Минобороны Литвы призвали обеспечить Украину современным оружием. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, западная оборонная промышленность должна включить кнопку "нон-стоп" и обеспечить Украину современным оружием без промедления.

 

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