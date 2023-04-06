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Ліван обстріляв ракетами північну територію Ізраїлю: що відомо

6 квітня 2023 18:30
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Ліван обстріляв ракетами Ізраїль
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У четвер, 6 квітня, Ліван обстріляв ракетами північну територію Ізраїлю. ЗМІ повідомляють, що у відповідь Ізраїль обстріляв південний Ліван.

Про це повідомляє Haaretz.

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Зазначають, що Ізраїльська система ПРО "Залізний купол" перехопила щонайменше одну ракету. Кілька людей отримали поранення.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав оперативну нараду із керівниками силових структур та військовими для оцінки ситуації на півночі Ізраїлю, яка відбудеться пізніше.

Нагадаємо, що у мечеті Аль-Акса знову відбулися сутички між поліцією Ізраїлю та палестинцями. Це викликало вогонь у відповідь із сектора Газа і викликало занепокоєння щодо подальшої ескалації насильства.

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