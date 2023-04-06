Ліван обстріляв ракетами північну територію Ізраїлю: що відомо

Ліван обстріляв ракетами Ізраїль

У четвер, 6 квітня, Ліван обстріляв ракетами північну територію Ізраїлю. ЗМІ повідомляють, що у відповідь Ізраїль обстріляв південний Ліван.

Про це повідомляє Haaretz.

Читайте також:

Ліван обстріляв Ізраїль

Зазначають, що Ізраїльська система ПРО "Залізний купол" перехопила щонайменше одну ракету. Кілька людей отримали поранення.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав оперативну нараду із керівниками силових структур та військовими для оцінки ситуації на півночі Ізраїлю, яка відбудеться пізніше.

Нагадаємо, що у мечеті Аль-Акса знову відбулися сутички між поліцією Ізраїлю та палестинцями. Це викликало вогонь у відповідь із сектора Газа і викликало занепокоєння щодо подальшої ескалації насильства.