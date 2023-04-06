Ливан обстрелял ракетами северную территорию Израиля: что известно
В четверг, 6 апреля, Ливан обстрелял ракетами северную территорию Израиля. СМИ сообщают, что в ответ на Израиль обстрелял южный Ливан.
Об этом сообщает Haaretz.
Ливан обстрелял Израиль
Отмечают, что Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила как минимум одну ракету. Несколько человек получили ранения.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководителями силовых структур и военными для оценки ситуации на севере Израиля, которое состоится позже.
Напомним, что в мечети Аль-Акса снова произошли столкновения между полицией Израиля и палестинцами. Это вызвало ответный огонь из сектора Газа и вызвало беспокойство относительно дальнейшей эскалации насилия.