Лондон хоче дати Україні ракети великої дальності. І не тільки

Лондон шукає для України ракети великої дальності. Фото: depositphotos/bpawesome

Велика Британія планує озброїти Україну ракетами з дальністю від 100 до 300 км через фонд Fund for Ukraine. Міноборони країни опублікувало запит інформації про закупівлю військової техніки для Збройних Сил України.

Про це повідомляє польське видання Defence24.

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За даними журналістів, британські військові фахівці ставлять ряд обов'язкових вимог до ударних систем, які хочуть передати Україні. До них належить здатність запускати з суші, землі та моря ракети з корисним навантаженням від 20 до 490 кг та дальністю польоту від 100 до 300 км.

Бажаними вимогами є:

стійкість до перешкод,

можливість планування,

мала можливість перехоплення системами ППО.

Лондон також шукає засоби для підтримки військової мобільності. Видання зазначає, що наразі Україна може вражати позиції ворога на відстані до 85 км, що є максимальною дальністю стрільби ракет GMLRS.

У деяких випадках Київ може використовувати лише модернізовані ракети "Вільха-М" і деякі типи безпілотників.

Фонд Fund for Ukraine

Цей фонд є ініціативою під керівництвом Великої Британії та включає внески Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Литви для швидкої закупівлі військової техніки для України.

Загальний обсяг фонду наразі становить понад 520 млн фунтів стерлінгів. З цієї суми вже виділено 200 млн фунтів, у тому числі на постачання Україні безпілотників та систем розвідки та засобів ППО, а також запчастин для техніки ЗСУ.

Нагадаємо, у Британії знайшли конфіденційні файли про підводний човен Королівського флоту в туалеті бару. Зазначається, що файли з деталями про підводний човен HMS Anson були залишені на залізниці Фернесса в Камбрії. Документи демонстрували внутрішню роботу атомного підводного човна і використовувалися підводниками, які навчалися ізолювати та скидати тиск в елементах її системи.