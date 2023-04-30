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Лондон хочет дать Украине ракеты большой дальности. И не только

30 апреля 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Лондон хочет дать Украине ракеты большой дальности. И не только
Лондон ищет для Украины ракеты большой дальности. Фото: depositphotos/bpawesome
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Великобритания планирует вооружить Украину ракетами с дальностью от 100 до 300 км через фонд Fund for Ukraine. Минобороны страны опубликовало запрос о закупке военной техники для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает польское издание Defence24.

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По данным журналистов, британские военные специалисты предъявляют ряд обязательных требований к ударным системам, которые хотят передать Украине. К ним относится способность запускать с суши, земли и моря ракеты с нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

Предпочтительными требованиями являются:

  • устойчивость к препятствиям,
  • возможность планирования,
  • возможность перехвата системами ПВО.

Лондон также ищет средства поддержки военной мобильности. Издание отмечает, что Украина может поражать позиции врага на расстоянии до 85 км, что является максимальной дальностью стрельбы ракет GMLRS.

В некоторых случаях Киев может использовать только модернизированные ракеты Ольха-М и некоторые типы беспилотников.

Фонд Fund for Ukraine

Этот фонд является инициативой под руководством Великобритании и включает в себя вклады Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы для быстрой закупки военной техники для Украины.

Общий объем фонда в настоящее время составляет более 520 млн. фунтов стерлингов. Из этой суммы уже выделено 200 млн. фунтов, в том числе на поставку Украине беспилотников и систем разведки и средств ПВО, а также запчастей для техники ВСУ.

Напомним, в Британии нашли конфиденциальные файлы о подлодке Королевского флота в туалете бара. Отмечается, что файлы с деталями о подлодке HMS Anson были оставлены на железной дороге Фернесса в Камбрии. Документы демонстрировали внутреннюю работу атомной подлодки и использовались подводниками, которые учились изолировать и сбрасывать давление в элементах ее системы.

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