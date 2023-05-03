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Лубінець нагадав, скільки українських та іноземних журналістів убили російські окупанти

3 травня 2023 11:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лубінець нагадав, скільки українських та іноземних журналістів убили російські окупанти
Український омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За час війни російські окупанти убили 57 українських та іноземних журналістів. Десятки представників ЗМІ перебувають у російському полоні.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець написав на своєму Telegram-каналі.

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Злочини росіян проти журналістів

Сьогодні, 3 травня, у 30-та річницю Всесвітнього дня свободи преси, проголошеного Організацією Об’єднаних Націй, Дмитро Лубінець нагадав про російські злочини проти журналістів.

За словами омбудсмена, російський агресор скоїв проти представників преси та ЗМІ понад 500 злочинів.

Убиті і полонені

Загинуло під час війни 57 українських та закордонних журналістів.

Десятки представників ЗМІ перебувають у російському полоні.

Так, журналіст і правозахисник Максим Буткевич був незаконно засуджений росіянам до 13 років позбавлення волі. 

"Ще 15 кримських журналістів перебувають в ув’язненні за політично мотивованими справами", — нагадав Лубінець.

Нагадаємо, що під час окупації Київської області окупанти у Ірпені розстріляли журналістів New York Times. Один представник відомого американського видання був убитий, другий отримав поранення.

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