Лубинец напомнил, сколько украинских и иностранных журналистов убили российские оккупанты

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: пресс-служба Офиса Президента

За время войны российские оккупанты убили 57 украинских и иностранных журналистов. Десятки представителей СМИ находятся в плену.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал на своем Telegram-канале.

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Преступления россиян против журналистов

Сегодня, 3 мая, в 30-ю годовщину Всемирного дня свободы прессы, провозглашенного Организацией Объединенных Наций, Дмитрий Лубинец напомнил о российских преступлениях против журналистов.

По словам омбудсмена, российский агрессор совершил против представителей прессы и СМИ более 500 преступлений.

Убиты и пленные

Погибли во время войны 57 украинских и зарубежных журналистов.

Десятки представителей СМИ находятся в плену.

Так, журналист и правозащитник Максим Буткевич был незаконно приговорен россиянам к 13 годам лишения свободы.

"Еще 15 крымских журналистов находятся в заключении по политически мотивированным делам", — напомнил Лубинец.

Напомним, что во время оккупации Киевской области оккупанты в Ирпене расстреляли журналистов New York Times. Один представитель известного американского издания был убит, второй получил ранения.