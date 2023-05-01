Лубінець пояснив, як військові можуть оформити відпустку під час війни

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Telegram-канал Лубінця

Навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть отримати як частину щорічної відпустки, так і позачергову відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.

Про це повідомила пресслужба Офіс омбудсмена України.

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Відпустки для військовослужбовців

Дмитро Лубінець нагадав, що Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" наголошує на можливості надання військовим відпустки навіть в умовах воєнного стану.

Йдеться як про частину щорічної основної відпустки, так і про відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Тривалість кожної відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.

Відпустка за сімейними обставинами

У Офісі омбудсмена пояснили, як військові можуть оформити відпустку за сімейними обставинами.

Для цього треба:

написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;

подати рапорт військового з відповідними резолюціями його прямих начальників до кадрового підрозділу штабу;

дочекатися ухвалення рішення командира військової частини.

Офіс Уповноваженого ВР з прав людини рекомендує військовослужбовцям подавати цей рапорт у двох примірниках.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату залежно від ступеня поранення.