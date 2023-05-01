Лубінець пояснив, як військові можуть оформити відпустку під час війни
Навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть отримати як частину щорічної відпустки, так і позачергову відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.
Про це повідомила пресслужба Офіс омбудсмена України.
Відпустки для військовослужбовців
Дмитро Лубінець нагадав, що Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" наголошує на можливості надання військовим відпустки навіть в умовах воєнного стану.
Йдеться як про частину щорічної основної відпустки, так і про відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Тривалість кожної відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.
Відпустка за сімейними обставинами
У Офісі омбудсмена пояснили, як військові можуть оформити відпустку за сімейними обставинами.
Для цього треба:
- написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;
- подати рапорт військового з відповідними резолюціями його прямих начальників до кадрового підрозділу штабу;
- дочекатися ухвалення рішення командира військової частини.
Офіс Уповноваженого ВР з прав людини рекомендує військовослужбовцям подавати цей рапорт у двох примірниках.
Нагадаємо, що українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату залежно від ступеня поранення.