Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лубінець пояснив, як військові можуть оформити відпустку під час війни arrow

Лубінець пояснив, як військові можуть оформити відпустку під час війни

1 травня 2023 07:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лубінець пояснив, як військові можуть оформити відпустку під час війни
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Telegram-канал Лубінця
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть отримати як частину щорічної відпустки, так і позачергову відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.

Про це повідомила пресслужба Офіс омбудсмена України.

Читайте також:

Відпустки для військовослужбовців

Дмитро Лубінець нагадав, що Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" наголошує на можливості надання військовим відпустки навіть в умовах воєнного стану.

Йдеться як про частину щорічної основної відпустки, так і про відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Тривалість кожної відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.

Відпустка за сімейними обставинами

У Офісі омбудсмена пояснили, як військові можуть оформити відпустку за сімейними обставинами.

Для цього треба:

  • написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;
  • подати рапорт військового з відповідними резолюціями його прямих начальників до кадрового підрозділу штабу;
  • дочекатися ухвалення рішення командира військової частини.

Офіс Уповноваженого ВР з прав людини рекомендує військовослужбовцям подавати цей рапорт у двох примірниках.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату залежно від ступеня поранення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB