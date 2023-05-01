Лубинец объяснил, как военные могут оформить отпуск во время войны
Даже в условиях военного положения военнослужащие могут получить как часть ежегодного отпуска, так и внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней.
Об этом сообщила пресс-служба Офис омбудсмена Украины.
Отпуска для военнослужащих
Дмитрий Лубинец напомнил, что Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" отмечает возможность предоставления военным отпуска даже в условиях военного положения.
Речь идет как о части ежегодного основного отпуска, так и об отпуске по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.
Продолжительность каждого отпуска не может превышать 10 календарных дней.
Отпуск по семейным обстоятельствам
В Офисе омбудсмена объяснили, как военные могут оформить отпуск по семейным обстоятельствам.
Для этого нужно:
- написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями;
- подать рапорт военного с соответствующими резолюциями его прямых начальников в кадрового подразделения штаба;
- дождаться принятия решения командира воинской части.
Офис Уполномоченного по правам человека рекомендует военнослужащим подавать этот рапорт в двух экземплярах.
Напомним, что украинские военнослужащие, получившие ранения во время службы и проходящие лечение в медучреждениях, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату в зависимости от степени ранения.