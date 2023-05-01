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Лубинец объяснил, как военные могут оформить отпуск во время войны

1 мая 2023 07:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лубинец объяснил, как военные могут оформить отпуск во время войны
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Telegram-канал Лубинца
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Даже в условиях военного положения военнослужащие могут получить как часть ежегодного отпуска, так и внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней.

Об этом сообщила пресс-служба Офис омбудсмена Украины.

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Отпуска для военнослужащих

Дмитрий Лубинец напомнил, что Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" отмечает возможность предоставления военным отпуска даже в условиях военного положения.

Речь идет как о части ежегодного основного отпуска, так и об отпуске по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Продолжительность каждого отпуска не может превышать 10 календарных дней.

Отпуск по семейным обстоятельствам

В Офисе омбудсмена объяснили, как военные могут оформить отпуск по семейным обстоятельствам.

Для этого нужно:

  • написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями;
  • подать рапорт военного с соответствующими резолюциями его прямых начальников в кадрового подразделения штаба;
  • дождаться принятия решения командира воинской части.

Офис Уполномоченного по правам человека рекомендует военнослужащим подавать этот рапорт в двух экземплярах.

Напомним, что украинские военнослужащие, получившие ранения во время службы и проходящие лечение в медучреждениях, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату в зависимости от степени ранения.

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