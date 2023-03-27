Лубінець пояснив українцям, яка допомога передбачена за пошкоджене житло
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який регулює компенсацію за збитки та знищення деяких видів нерухомості внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених агресією Росії проти України. У рамках цього закону буде створено Державний реєстр майна, пошкодженого чи знищеного внаслідок зазначених подій.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець .
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Пошкоджене житло українців
Заяви на одержання компенсації повинні подаватися до Комісії з питань компенсації, що утворюється при виконавчому органі місцевого самоврядування. Заяви приймаються під час дії воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування.
Компенсація за знищену нерухомість здійснюватиметься шляхом надання коштів чи фінансування купівлі житла з використанням житлового сертифікату. У разі пошкодженої нерухомості компенсація передбачає виконання будівельних робіт на об'єкті для відновлення чи надання будівельних матеріалів.
Очікується, що Кабінет Міністрів України розробить необхідні підзаконні акти для цього Закону. Зазначимо, що процедура компенсації не застосовується до об'єктів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або пошкоджені до 24 лютого 2022 року. Ця проблема потребує додаткового законодавчого рішення.
Нагадаємо, що в Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх сімей. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.