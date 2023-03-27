Лубинец объяснил украинцам, какая помощь предусмотрена за поврежденное жилье

Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, регулирующий компенсацию за ущерб и уничтожение некоторых видов недвижимости в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных агрессией рф против Украины. В рамках данного закона будет создан Государственный реестр имущества, поврежденного или уничтоженного в результате указанных событий.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Поврежденное жилье украинцев

Заявления на получение компенсации должны подаваться в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсациях, образуемую при исполнительном органе местного самоуправления. Заявления принимаются во время действия военного положения и в течение года после его прекращения или отмены.

Компенсация за уничтоженную недвижимость будет осуществляться путем предоставления денежных средств или финансирования покупки жилья с использованием жилого сертификата. В случае поврежденной недвижимости компенсация предусматривает выполнение строительных работ на объекте для восстановления или предоставление строительных материалов.

Ожидается, что Кабинет Министров Украины разработает необходимые подзаконные акты для реализации этого Закона. Отметим, что процедура компенсации не применяется к объектам, находящимся на временно оккупированных территориях или поврежденным до 24 февраля 2022 года. Эта проблема требует дополнительного законодательного решения.

Напомним, что в Украине усовершенствовали порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.