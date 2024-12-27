Лукашенко заявив, що Росія передасть Білорусі десять ракетних комплексів Орєшнік

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко Фото: росЗМІ

Білорусь насамперед отримає від Російської Федерації десять ракетних комплексів "Орєшнік". Однак згодом їхня кількість може бути збільшена, якщо Росія того захоче.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

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Як пише інформаційне агентство, за словами Лукашенка, на першому етапі Москва надасть Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".

"Думаю, що поки що десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", — сказав він.

Нагадаємо, за словами голови благодійного фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, Росія може знищити ракетою "Орєшнік" Верховну Раду, Офіс президента або будівлю Кабінету міністрів України. І зараз у нашої країни немає засобів, здатних збивати цю ракету.

Також ми писали, що за даними видання Defence Express, "Орєщнік" не є новою ракетою Росії. Ряд її компонентів було виготовлено лише у 2017 році, а сама розробка ракети могла розпочатися ще у 2010-х.