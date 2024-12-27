Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Беларусь в первую очередь получит от Российской Федерации десять ракетных комплексов "Орешник". Однако после их количество может быть увеличено, если Россия того захочет.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

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Как пишет информационное агентство, по словам Лукашенко, на первом этапе Москва предоставит Минску десять единиц ракетных комплексов "Орешник".

"Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", — сказал он.

Напомним, по словам главы благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, Россия может уничтожить ракетой "Орешник" Верховную Раду, Офис президента или же здание Кабинета министров Украины. И на данный момент у нашей страны нет средств, способных сбивать данную ракету.

Также мы писали, что по данным издание Defence Express, "Орешник" не является новой ракетой России. Ряд ее компонентов были изготовлены только в 2017 году, а сама разработка ракеты могла начаться в 2010-х.