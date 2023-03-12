Лукашенко поїхав з дводенним візитом до Ірану: про що домовлятиметься

У Тегерані Лукашенко розмовлятиме з президентом Ірану

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Ірану. У політика запланована низка зустрічей, зокрема з президентом країни.

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

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Як зазначає пресслужба Олександра Лукашенка, політик вже прибув до Ірану. Спершу у нього запланована зустріч із президентом країни Ебрахімом Раїсі.

Передбачається, що головною темою переговорів у Олександра Лукашенка у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Відомо, що сторони мають на меті обговорити реалізацію проєктів та підписати низку договорів.

Також Лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між білоруссю та Іраном", — розповіли у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко був з офіційним візитом у Китаї, де зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.