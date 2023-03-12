Лукашенко поїхав з дводенним візитом до Ірану: про що домовлятиметься
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Ірану. У політика запланована низка зустрічей, зокрема з президентом країни.
Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.
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Як зазначає пресслужба Олександра Лукашенка, політик вже прибув до Ірану. Спершу у нього запланована зустріч із президентом країни Ебрахімом Раїсі.
Передбачається, що головною темою переговорів у Олександра Лукашенка у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".
Відомо, що сторони мають на меті обговорити реалізацію проєктів та підписати низку договорів.
Також Лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між білоруссю та Іраном", — розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно Лукашенко був з офіційним візитом у Китаї, де зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.