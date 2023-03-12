Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лукашенко поїхав з дводенним візитом до Ірану: про що домовлятиметься arrow

Лукашенко поїхав з дводенним візитом до Ірану: про що домовлятиметься

12 березня 2023 19:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Тегерані Лукашенко розмовлятиме з президентом Ірану
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Ірану. У політика запланована низка зустрічей, зокрема з президентом країни.

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

Читайте також:

Деталі

Як зазначає пресслужба Олександра Лукашенка, політик вже прибув до Ірану. Спершу у нього запланована зустріч із президентом країни Ебрахімом Раїсі.

Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту Мехрабад

Передбачається, що головною темою переговорів у Олександра Лукашенка у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Відомо, що сторони мають на меті обговорити реалізацію проєктів та підписати низку договорів.

Також Лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між білоруссю та Іраном", — розповіли у пресслужбі. 

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко був з офіційним візитом у Китаї, де зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

20:33 На фронті загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко

20:30 Тепла в Україні побільшає: в яких областях очікувати покращення погоди завтра

Новина з фото

20:24СБУ остаточно встановила особу українського військового, якого розстріляли окупанти

20:01 У Херсонській області окупанти продають награбовані речі цивільним людям, — Генштаб

19:45 Куяльницький лиман: чи врятує здравницю статус Національного парку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:32 Поліцейські Київщини розшукують 4-річну дитину: що відомо

Новина з фото

19:18 У Німеччині охоронець готелю побив українського воїна, який приїхав на реабілітацію після поранення

Новина з фото

19:13 Зеленський поспілкувався з українськими полярниками: що обговорили

19:00 Аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства

Новина з відео

18:55 Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення

Новина з відео

18:55 Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення

Новина з відео

15:39 Військове керівництво відреагувало на побиття строковика на Житомирщині

Новина з відео

14:53 Друга армія світу не справляється: на Луганщині війська рф змушені використовувати застарілу техніку

Новина з відео

13:42 В росії прорвало дамбу з рідкими відходами: село затопило екскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Україні": грузин Мераб Двалішвілі розгромив прихильника путіна Петра Яна на турнірі UFC

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:26 Білоруські прикордонники скаржаться, що українці їх залякують: на що образились

Новина з відео

08:53 Астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю після п'яти місяців у космосі

Новина з відео

07:30 Російські війська обстріляли Вугледар забороненими снарядами: перші подробиці

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з відео

21:00 Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Актуальне по темі

None 12 Березень 20:33

На фронті загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко

None 12 Березень 16:32

Тепла в Україні побільшає: в яких областях очікувати покращення погоди завтра

None 12 Березень 20:24

СБУ остаточно встановила особу українського військового, якого розстріляли окупанти

None 12 Березень 20:01

У Херсонській області окупанти продають награбовані речі цивільним людям, — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB