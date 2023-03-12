Лукашенко поехал с двухдневным визитом в Иран: о чем будет договариваться

В Тегеране Лукашенко будет разговаривать с президентом Ирана

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. У политика запланирован ряд встреч, в том числе с президентом страны.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

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Как отмечает пресс-служба Александра Лукашенко, политик уже прибыл в Иран. Сначала у него запланирована встреча с президентом Эбрахимом Раиси.

Предполагается, что главной темой переговоров Александра Лукашенко в Тегеране станет "развитие взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Известно, что стороны намерены обсудить реализацию проектов и подписать ряд договоров.

Также Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, недавно Лукашенко был с официальным визитом в Китае, где встретился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Стороны подписали 16 документов о сотрудничестве, которые могут помочь россии избежать некоторых западных санкций.