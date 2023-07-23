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Лукашенко привіз Путіну "мапи зі схемою нападу" на Білорусь

23 липня 2023 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лукашенко привіз Путіну "мапи зі схемою нападу" на Білорусь
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним. Фото: Белта
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним і надав інформацію про переміщення польських військових ближче до кордонів Союзної держави. Щобільше, Лукашенко привіз із собою картографічні дані.

Про це пише Белта.

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На зустрічі з Путіним Лукашенко нібито вказав на активізацію дій Польщі та присутність найманців. Також білоруський диктатор звернув увагу на факт, що один із військових підрозділів Польщі тепер розташований лише за 40 км від Бреста, хоча раніше його дистанція до кордону становила близько 500 км. Ще одна бригада перемістилася ближче до Гродно, приблизно на відстані трохи понад 100 км.

"Вони почали підключати Польщу та активно підключають найманців. Я спеціально привіз вам карту про перекидання збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави, про що ми говорили. Ми бачимо, готується ґрунт", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 23 липня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський керівник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.

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