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Лукашенко привез Путину "карты со схемой нападения" на Беларусь

23 июля 2023 18:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лукашенко привез Путину "карты со схемой нападения" на Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Белта
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным и предоставил информацию о перемещении польских военных ближе к границам Союзного государства. Более того, Лукашенко привез с собой картографические данные.

Об этом пишет Белта.

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На встрече с Путиным, Лукашенко якобы указал на активизацию действий Польши и присутствие наемников. Также белорусский диктатор обратил внимание на факт, что одно из военных подразделений Польши теперь расположено всего в 40 км от Бреста, хотя ранее его дистанция до границы составляла около 500 км. Еще одна бригада переместилась ближе к Гродно, примерно на расстоянии чуть более 100 км.

"Они начали подключать Польшу и активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем мы говорили. Мы видим, готовится почва", — сказал Лукашенко.

Напомним, что 23 июля в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", которые якобы хотят атаковать Польшу.

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