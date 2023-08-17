Лукашенко зізнався, що частина російської армії вдерлася в Україну з території Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко під час промови. Фото: білоруські ЗМІ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що частина російських військових в лютому 2022 року вдерлася на територію України саме з Білорусі. Однак він своєї вини в цьому не вбачає.

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю проросійській журналістці Діані Панченко.

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"Так, з території Білорусі окремі частини (військ РФ. — Ред.) перетнули кордон України (24 лютого. — Ред.)", — наголосив білоруський диктатор.

Лукашенко заявив, що російські військові перебували на території Білорусі через військові навчання.

"Це була наша черга, ми провели ці навчання. Вони були масштабними. Ми бачили, яка ситуація складається навіть не на кордоні з Білоруссю. Ми бачили, що на Заході в нас коїться зі сторони Польщі, Литви, Латвії. Пам’ятаєте цю міграційну кризу", — розповів він.

Білоруський диктатор додав, що російські війська почали покидати територію Білорусі через її кордон з Україною.

"Закінчились навчання, російські війська почали виводити з території Білорусі, які були на навчаннях. Техніку вантажити, це були Східні регіони. Війська фактично з Далекого Сходу. Почали виходити, і 23, 24 лютого частина цих військ почали перетинати кордон України та Росії. І для вас було несподівано, і для всього світу. Хоча багато хто про це говорив, американці попереджали, що війна почнеться, мало хто вірив. Почали перетинати цей кордон. Чому? Задайте президенту своєму в Україні питання", — заявив самопроголошений президент Білорусі.

Він додав, що оскільки ця ситуація не стосується армії Білорусі, то він не відповідальний за те, що відбулося.

"До мене претензій не можете пред’явити. Жодного білоруса з нашої армії там не було. Ми цей кордон не перетинали. А ось ви нас провокували", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, що Литва тимчасово закриє два контрольно-пропускних пункти на кордоні з Білоруссю — Шумскас та Тверячус. Рішення Уряду набуде чинності з 18 серпня.