Лукашенко признался, что часть российской армии ворвалась в Украину с территории Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во время речи. Фото: белорусские СМИ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что часть российских военных в феврале 2022 года ворвалась на территорию Украины именно из Беларуси. Однако он своей вины в этом не видит.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью пророссийской журналистке Диане Панченко.

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"Да, с территории Беларуси отдельные части (войск РФ. — Ред.) пересекли границу Украины (24 февраля. — Ред.)", — подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко заявил, что российские военные находились на территории Беларуси из-за военных учений.

"Это была наша очередь, мы провели эти учения. Они были масштабными. Мы видели, какая ситуация складывается даже не на границе с Беларусью. Мы видели, что на Западе у нас происходит со стороны Польши, Литвы, Латвии. Помните этот миграционный кризис", — рассказал он.

Белорусский диктатор добавил, что российские войска начали покидать территорию Беларуси через ее границу с Украиной.

"Закончились учения, российские войска начали выводить с территории Беларуси, которые были на учениях. Технику грузить, это были Восточные регионы. Войска фактически с Дальнего Востока. Начали выходить, и 23, 24 февраля часть этих войск начали пересекать границу Украины и России. И для вас было неожиданно, и для всего мира. Хотя многие об этом говорили, американцы предупреждали, что война начнется, мало кто верил. Начали пересекать эту границу. Почему? Задайте президенту своему в Украине вопрос", — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он добавил, что поскольку эта ситуация не касается армии Беларуси, то он не несет ответственности за происходящее.

"Ко мне претензий не можете предъявить. Ни одного белоруса из нашей армии там не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас провоцировали", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что Литва временно закроет два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью — Шумскас и Тверячус. Решение правительства вступит в силу с 18 августа.