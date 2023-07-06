Вибухи у Дніпропетровській області 6 липня

Лунають потужні вибухи у Дніпропетровській області: атака безпілотників
У Дніпропетровській областів ввечері 6 липня пролунали вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Дніпропетровській області ввечері 6 липня
Повідомляється про вибухи у Дніпропетровській області. Попередньо, це праціє ППО.
Повітряна тривога в Україні ввечері 6 липня
22:55:
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня ворог завдав удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок.
Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.