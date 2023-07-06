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Лунають потужні вибухи у Дніпропетровській області: атака безпілотників

6 липня 2023 22:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Дніпропетровській області 6 липня
Вибух після ворожої атаки. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Дніпропетровській областів ввечері 6 липня пролунали вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпропетровській області ввечері 6 липня

Повідомляється про вибухи у Дніпропетровській області. Попередньо, це праціє ППО.

Повітряна тривога в Україні ввечері 6 липня

22:55:

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня ворог завдав удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

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