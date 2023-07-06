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Раздаются взрывы в Днепропетровской области: атака беспилотников

6 июля 2023 22:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Днепропетровской области 6 июля
Взрыв после вражеской атаки. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Днепропетровской области вечером 6 июля раздались взрывы. Также на части территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепропетровской области вечером 6 июля

Сообщается о взрывах в Днепропетровской области. Предварительно, это работает ПВО.

Воздушная тревога в Украине вечером 6 июля

22:55:

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, в ночь на 6 июля враг нанес удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.

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