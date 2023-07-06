Взрывы в Днепропетровской области 6 июля

Раздаются взрывы в Днепропетровской области: атака беспилотников
В Днепропетровской области вечером 6 июля раздались взрывы. Также на части территории Украины сохраняется воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепропетровской области вечером 6 июля
Сообщается о взрывах в Днепропетровской области. Предварительно, это работает ПВО.
Воздушная тревога в Украине вечером 6 июля
22:55:
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 6 июля враг нанес удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом.
Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.