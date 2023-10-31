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Лунають вибухи у Хмельницькій області, чи є руйнування

31 жовтня 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Хмельницькій області вночі: атака безпілотників ворога
Лунають вибухи у Хмельницькій області. Фото ілюстративне: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи 31 жовтня. Гучно було після 4 ранку. За попереніми даним, це працює ППО. Вибухи також було чути у Миколаївській та Полтавській областях. 

Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Вибухи у Хмельницькій області вночі 31 жовтня

За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, жителі Хмельницького району могли чути вибухи.

"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", — написав Тюрін.

Повідомлення Тюріна
Повідомлення Сергія Тюріна у соцмережах. Фото: скриншот

Тюрін також зазначив, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БпЛА немає.

Вибухи у Хмельницькій області 31 жовтня
Повідомлення Сергія Тюріна у соцмережах. Фото: скриншот

Загроза застосування балістичного озброєння досі залишається для:

  • Харківської,
  • Дніпропетровської,
  • Запорізької,
  • Донецької областей.

Нагадаємо, цієї ночі окрім ракет, ворог вирішив запускати по Україні безпілотники. Так, у Миколаївській області о 01.30 дуже гучно. Чути, як працює українська ППО. Трохи раніше вибухи було чути у Полтавській області. В деяких регіонах України досі лунає повітряна тривога.

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