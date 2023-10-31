Вибухи у Хмельницькій області вночі: атака безпілотників ворога

Лунають вибухи у Хмельницькій області, чи є руйнування
Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи 31 жовтня. Гучно було після 4 ранку. За попереніми даним, це працює ППО. Вибухи також було чути у Миколаївській та Полтавській областях.
Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Вибухи у Хмельницькій області вночі 31 жовтня
За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, жителі Хмельницького району могли чути вибухи.
"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", — написав Тюрін.
Тюрін також зазначив, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БпЛА немає.
Загроза застосування балістичного озброєння досі залишається для:
- Харківської,
- Дніпропетровської,
- Запорізької,
- Донецької областей.
Нагадаємо, цієї ночі окрім ракет, ворог вирішив запускати по Україні безпілотники. Так, у Миколаївській області о 01.30 дуже гучно. Чути, як працює українська ППО. Трохи раніше вибухи було чути у Полтавській області. В деяких регіонах України досі лунає повітряна тривога.
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