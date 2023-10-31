Взрывы в Хмельницкой области ночью: атака беспилотников врага

Раздаются взрывы в Хмельницкой области. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы 31 октября. Громко было после 4 утра. По предварительным данным, это работает ПВО. Взрывы также были слышны в Николаевской и Полтавской областях.

Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, жители Хмельницкого района могли слышать взрывы.

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — написал Тюрин.

Сообщение Сергея Тюрина в соцсетях. Фото: скриншот

Тюрин также отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БпЛА нет.

Сообщение Сергея Тюрина в соцсетях. Фото: скриншот

Угроза применения баллистического вооружения до сих пор остается для:

Харьковской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Донецкой областей.

Напомним, этой ночью, кроме ракет, враг решил запускать по Украине беспилотники. Да, в Николаевской области в 01.30 очень громко. Слышно, как работает украинская ПВО. Чуть раньше взрывы были слышны в Полтавской области. В некоторых регионах Украины до сих пор доносится воздушная тревога.