Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Раздаются взрывы в Хмельницкой области, есть ли разрушения arrow

Раздаются взрывы в Хмельницкой области, есть ли разрушения

31 октября 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Хмельницкой области ночью: атака беспилотников врага
Раздаются взрывы в Хмельницкой области. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы 31 октября. Громко было после 4 утра. По предварительным данным, это работает ПВО. Взрывы также были слышны в Николаевской и Полтавской областях.

Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области ночью 31 октября

По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, жители Хмельницкого района могли слышать взрывы.

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — написал Тюрин.

Сообщение Тюрина
Сообщение Сергея Тюрина в соцсетях. Фото: скриншот

Тюрин также отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БпЛА нет.

Взрывы в Хмельницкой области 31 октября
Сообщение Сергея Тюрина в соцсетях. Фото: скриншот

Угроза применения баллистического вооружения до сих пор остается для:

  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Донецкой областей.

Напомним, этой ночью, кроме ракет, враг решил запускать по Украине беспилотники. Да, в Николаевской области в 01.30 очень громко. Слышно, как работает украинская ПВО. Чуть раньше взрывы были слышны в Полтавской области. В некоторых регионах Украины до сих пор доносится воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме