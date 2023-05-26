Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі arrow

Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі

26 травня 2023 03:22
оновлено: 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На частині території України триває повітряна тривога. Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

03:19. Вибухи в Харкові.

03:22. Інформують про вибухи в Дніпрі.

03:23. Повідомляють про ракети в напрямку Дніпропетровщини.

03:38. "Літаки Ту-95МС, які здійснили пуски ракет — покинули пускову зону та повертаються на аеродроми базування", — повідомляють моніторингові канали.

Однак не забувайте, що можливі пуски Калібрів з моря.

03:31. Повідомляють про роботу ППО в Дніпрі.

03:37. Міський голова Дніпра закликає нічого не знімати та не поширювати.

03:38. Повідомляють про загрозу для Кривого Рогу.

03:40. Лунають повторні вибухи в Дніпрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB