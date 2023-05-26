Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі
На частині території України триває повітряна тривога. Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
03:19. Вибухи в Харкові.
03:22. Інформують про вибухи в Дніпрі.
03:23. Повідомляють про ракети в напрямку Дніпропетровщини.
03:38. "Літаки Ту-95МС, які здійснили пуски ракет — покинули пускову зону та повертаються на аеродроми базування", — повідомляють моніторингові канали.
Однак не забувайте, що можливі пуски Калібрів з моря.
03:31. Повідомляють про роботу ППО в Дніпрі.
03:37. Міський голова Дніпра закликає нічого не знімати та не поширювати.
03:38. Повідомляють про загрозу для Кривого Рогу.
03:40. Лунають повторні вибухи в Дніпрі.