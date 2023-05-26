Термінова новина

На частині території України триває повітряна тривога. Лунають вибухи в Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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03:22. Інформують про вибухи в Дніпрі.

03:23. Повідомляють про ракети в напрямку Дніпропетровщини.

03:38. "Літаки Ту-95МС, які здійснили пуски ракет — покинули пускову зону та повертаються на аеродроми базування", — повідомляють моніторингові канали.

Однак не забувайте, що можливі пуски Калібрів з моря.

03:31. Повідомляють про роботу ППО в Дніпрі.

03:37. Міський голова Дніпра закликає нічого не знімати та не поширювати.

03:38. Повідомляють про загрозу для Кривого Рогу.

03:40. Лунають повторні вибухи в Дніпрі.