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На части территории Украины идет воздушная тревога. Раздаются взрывы в Харькове и Днепре.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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03:23 . Сообщается о ракетах в направлении Днепропетровщины.

03:38 . "Самолеты Ту-95МС, совершившие пуски ракет - покинули пусковую зону и возвращаются на аэродромы базирования" , - сообщают мониторинговые каналы.

Однако не забывайте, что возможны пуски калибров с моря.

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03:37 . Мэр Днепра призывает ничего не снимать и не распространять.

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03:40 . Раздаются повторные взрывы в Днепре.