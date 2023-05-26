Раздаются взрывы в Харькове и Днепре
На части территории Украины идет воздушная тревога. Раздаются взрывы в Харькове и Днепре.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
03:19 . Взрывы в Харькове.
03:22 . Информируют о взрывах в Днепре.
03:23 . Сообщается о ракетах в направлении Днепропетровщины.
03:38 . "Самолеты Ту-95МС, совершившие пуски ракет - покинули пусковую зону и возвращаются на аэродромы базирования" , - сообщают мониторинговые каналы.
Однако не забывайте, что возможны пуски калибров с моря.
03:31 . Сообщается о работе ПВО в Днепре.
03:37 . Мэр Днепра призывает ничего не снимать и не распространять.
03:38 . Сообщают об угрозе Кривому Рогу.
03:40 . Раздаются повторные взрывы в Днепре.