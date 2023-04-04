Львова-Бєлова зізналася, що росіяни не дали повернутися додому сироті з Маріуполя

Дитяча омбудсвумен росії Марія Львова-Бєлова

Російські спецслужби не дозволили українському сироті Богдану Єрмохіну повернутися додому. Хлопця, якого викрали у Маріуполі і вивезли до росії, затримали у Білорусі.

Про це повідомляє російське видання SOTA.

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Викрадення українського сироти

На спільному брифінгу речниці МЗС російської федерації Марії Захарової та дитячої омбудсвумен Марії Львової-Бєлової розповіли про історію викрадення у Маріуполі сироти Богдана Єрмохіна.

Хлопчика після захоплення Маріуполя окупанти вивезли у Донецьк, а звідки до росії, де його незаконно усиновила російська сім’я.

Сама Львова-Бєлова, яка також незаконно усиновила українську дитину, заявила, що Єрмохін є другом її прийомного сина.

Спроба повернутися додому

Згодом Богдана Єрмохіна пробували повернути на батьківщину.

Він намагався виїхати з країни-агресора через Білорусь, але там його зупинили російські спецслужби.

Нагадаємо, що ще у липні росіяни визнали факт викрадення на окупованій під час повномасштабного вторгнення території України понад двох тисяч дітей-сиріт.

Фото з російських ЗМІ