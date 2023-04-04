Львова-Белова призналась, что россияне не дали вернуться домой сироте из Мариуполя
Российские спецслужбы не разрешили украинскому сироте Богдану Ермохину вернуться домой. Юношу, которого похитили в Мариуполе и вывезли в россию, задержали в Беларуси.
Об этом сообщает российское издание SOTA.
Похищение украинского сироты
На совместном брифинге пресс-секретаря МИД российской федерации Марии Захаровой и детской омбудсвумен Марии Львовой-Беловой рассказали об истории похищения в Мариуполе сироты Богдана Ермохина.
Мальчика после захвата Мариуполя оккупанты вывезли в Донецк, а откуда в россию, где его незаконно усыновила российская семья.
Сама Львова-Белова, которая также незаконно усыновила украинского ребенка, заявила, что Ермохин является другом ее приемного сына.
Попытка вернуться домой
Впоследствии Богдана Ермохина пробовали вернуть на родину.
Он пытался уехать из страны-агрессора через Беларусь, но там его остановили российские спецслужбы.
Напомним, что еще в июле россияне признали факт похищения на оккупированной во время полномасштабного вторжения территории Украины более двух тысяч детей-сирот.
Фото из российских СМИ