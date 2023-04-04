Львова-Белова призналась, что россияне не дали вернуться домой сироте из Мариуполя

Детский омбудсвумен россии Мария Львова-Белова

Российские спецслужбы не разрешили украинскому сироте Богдану Ермохину вернуться домой. Юношу, которого похитили в Мариуполе и вывезли в россию, задержали в Беларуси.

Об этом сообщает российское издание SOTA.

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Похищение украинского сироты

На совместном брифинге пресс-секретаря МИД российской федерации Марии Захаровой и детской омбудсвумен Марии Львовой-Беловой рассказали об истории похищения в Мариуполе сироты Богдана Ермохина.

Мальчика после захвата Мариуполя оккупанты вывезли в Донецк, а откуда в россию, где его незаконно усыновила российская семья.

Сама Львова-Белова, которая также незаконно усыновила украинского ребенка, заявила, что Ермохин является другом ее приемного сына.

Попытка вернуться домой

Впоследствии Богдана Ермохина пробовали вернуть на родину.

Он пытался уехать из страны-агрессора через Беларусь, но там его остановили российские спецслужбы.

Напомним, что еще в июле россияне признали факт похищения на оккупированной во время полномасштабного вторжения территории Украины более двух тысяч детей-сирот.

Фото из российских СМИ