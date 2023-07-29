Морський дрон, що відомо про Magura V5, безпілотник української компанії

Вітчизняний морський безпілотник, який уже використовується на війні. Фото: Промисловий портал

Українська армія не перший місяць отримує різноманітну зброю від західних партнерів. Але, разом з тим, вітчизняний військово-промисловий комплекс працює над власними розробками. Повномасштабна війна підштовхнула українські підприємства до розробки нових зразків військової зброї, однією із яких є морський безпілотний апарат Magura V5.

Деталі українського морського дрону

Цю свою розробку компанія "СпецТехноЕкспорт" представила на міжнародній оборонній виставці IDEF (International Defence Industry Fair), яка пройшла в Стамбулі з 25 по 28 липня.

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Морський безпілотний апарат Magura V5, як зазначили автори цього зразку військової техніки, був створений для виконання низки різноманітних завдань. Звісно ж, однією із функцій цього надводного дрону є бойові місії. Але тільки цим безпілотник не обмежується. Він може вести розвідку, патрулювати територію, спостерігати за дислокацією та переміщеннями ворожої техніки.

Максимальна заявлена швидкість руку Magura V5 — 77 км/год. Дальність — до 833 кілометрів. На борту цього дрону може бути розміщено до 320 кілограмів обладнання чи вибухівки. Для порівняння — турецький надводний морський безпілотник ULAQ, представлений три роки тому, може рухатися зі швидкістю до 65 км/год, а радіус дії цього дрона — до 400 кілометрів.

Цікаво, що оприлюднені профільними ЗМІ дані морського безпілотника, який назвали причетним до жовтневої атаки на фрегат Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", частково збігаються із показниками Magura V5 — швидкість до 80 км/год, дальність до 800 км, бойове навантаження до 200 кг.

Ідея, розробка, фінанси

Новини.LIVE отримали від компанії "СпецТехноЕкспорт" додаткову інформацію про проєкт Magura V5. Так, у компанії підкреслили, що на ідею розробки морського безпілотного апарату справді вплинуло повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Сама ж ідея, як пояснили у "СпецТехноЕкспорті", базується на інженерних напрацюваннях інжинірингових компаній у сфері автоматизації.

Роботи над проєктом Magura V5 тривали понад дев'ять місяців. Одним із головних питань, звісна річ, є фінансове. Точних цифр у "СпецТехноЕкспорті" не назвали, але відзначили, що, хоч вартість розробки і є значною, та порядок цифр все одно значно менший, ніж кошторис робіт над традиційною військовою технікою.

Таким чином, використання безпілотних апаратів не тільки береже українських військовослужбовців, головний і єдиний ресурс, який неможливо відновити за допомоги західних партнерів — а і є вигідним з фінансової точки зору.

Крім того, у компанії заявили, що роботи над проєктом Magura V5 не були профінансовані з державного бюджету. Розробка морського дрона велася за кошти приватних інвесторів. На яких умовах — поки що, звісно ж, невідомо.

Уже на війні

Важливими моментами, про які повідомили Новини.LIVE у "СпецТехноЕкспорті", є те, що ці морські безпілотники, по-перше, уже випускаються, причому не штучними екземплярами, а серійно. А по-друге, Magura V5, зазначили у компанії, уже використовується на театрі воєнних дій російсько-української війни. Згадуючи про атаку на Чорноморський флот Російської Федерації у жовтні 2022 року, можна припустити, що уже до неї були причетні розробки цієї державної компанії.

Навіщо Україні потрібні морські дрони, ще й серійними обсягами, якщо російсько-українська війна фактично після знищення ракетного крейсера РФ "Москва" триває на суходолі, а не на морі? Атаки на Чорноморський флот у Севастополі та Керченський міст продемонстрували доцільність наявності і використання такого типу зброї. У окупаційного контингенту є об'єкти, найзручнішими засобами для ураження яких є саме техніка, яка рухається морем. І вищезгадані випадки підкреслюють, що росіяни поки що не навчилися повноцінно протидіяти на цьому напрямку.

Острів Крим

Крім того, варто пам'ятати, що окупований Росією Крим — це потенційний острів. Не в географічному, звісна річ, а у військово-геополітичному смислі. По-перше, на південному фронті продовжується наступ Сил оборони України. І з кожним днем ЗСУ стають усе ближче і ближче до берегів Азовського моря. А вихід навіть не до самого узбережжя Азова, а принаймні до Мелітополя — означатиме, що сухопутний коридор з Росії до Криму перестане існувати.

Таким чином, у агресора залишиться один більш-менш надійний шлях постачання живої військової сили, техніки та боєприпасів до Криму — міст, який з'єднує Керченський півострів та півострів Тамань у Краснодарському краї РФ. Міст, який уже кілька разів був уражений, до того ж, далеко не найпотужнішою зброєю, яка є у Збройних сил України.

Від Мелітополя ж до цього мосту — менше 200 кілометрів. Тож звільнення Запорізької області означатиме, що Керченський міст опиниться під прямим ударом тих далекобійних ракет (Storm Shadow, SCALP і, можливо, на той момент уже ATACMS), які західні партнери передали Україні. І цей удар — можете не сумніватися — обов'язково буде завданий.

Після чого у російської армії залишиться тільки шлях Чорним морем. Саме тут і зіграють свою ключову роль морські дрони. Таким чином, робота над безпілотниками для використання їх у акваторії Чорного моря є роботою не на сьогоднішній, але на завтрашній день.

Але і для сьогоднішнього дня у Magura V5 є робота. Як відомо, російські окупанти завдають ракетних ударів по території України не тільки зі своєї території, не тільки з літаків чи наземних ракетних установок, а і з кораблів Чорноморського флоту, які базуються, зокрема, на базах у окупованому півострові.

Тож, пам'ятаючи про контрнаступ на південному фронті, не варто забувати і про морську війну проти агресора. Війну, яка цілком може стати тим другим фронтом, який врешті схилить шальки терезів у нинішньому військовому конфлікті на український бік.