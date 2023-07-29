Морской дрон, известно о Magura V5, беспилотник украинской компании

Отечественный морской беспилотник, уже используемый на войне. Фото: Промышленный портал

Украинская армия не первый месяц получает всевозможное оружие от западных партнеров. Но вместе с тем отечественный военно-промышленный комплекс работает над собственными разработками. Полномасштабная война подтолкнула украинские предприятия к разработке новых образцов военного оружия, одним из которых является морской беспилотный аппарат Magura V5.

Детали украинского морского дрона

Эту разработку компания "СпецТехноЭкспорт" представила на международной оборонной выставке IDEF (International Defence Industry Fair), которая прошла в Стамбуле с 25 по 28 июля.

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Морской беспилотный аппарат Magura V5, как отметили авторы этого образца военной техники, был создан для выполнения ряда разнообразных задач. Конечно, одной из функций этого надводного дрона являются боевые миссии. Но только этим беспилотник не ограничивается. Он может вести разведку, патрулировать территорию, наблюдать дислокацию и перемещения вражеской техники.

Максимальная заявленная скорость руку Magura V5 — 77 км/ч. Дальность — до 833 километров. На борту этого дрона может быть размещено до 320 кг оборудования или взрывчатки. Для сравнения — турецкий надводный морской беспилотник ULAQ, представленный три года назад, может двигаться со скоростью до 65 км/ч, а радиус действия этого дрона — до 400 километров.

Интересно, что обнародованные профильными СМИ данные морского беспилотника, назвавшего причастным к октябрьской атаке на фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", частично совпадают с показателями Magura V5 — скорость до 80 км/ч, дальность до 800 км, боевая нагрузка до 200 кг.

Идея, разработка, финансы

Новини.LIVE получили от компании "СпецТехноЭкспорт" дополнительную информацию о проекте Magura V5. Так, в компании подчеркнули, что на идею разработки морского беспилотного аппарата действительно повлияло полномасштабное вторжение Российской Федерации. Сама же идея, как пояснили в "СпецТехноЭкспорте", базируется на инженерных наработках инжиниринговых компаний в сфере автоматизации.

Работы над проектом Magura V5 длились более девяти месяцев. Одним из главных вопросов, конечно, является финансовый. Точных цифр в "СпецТехноЭкспорте" не назвали, но отметили, что, хотя стоимость разработки и значительна, порядок цифр все равно значительно меньше, чем смета работ над традиционной военной техникой.

Таким образом, использование беспилотных аппаратов не только бережет украинских военнослужащих, главный и единственный ресурс, который невозможно восстановить с помощью западных партнеров — но и выгодно с финансовой точки зрения.

Кроме того, в компании заявили, что работы над проектом Magura V5 не профинансированы из государственного бюджета. Разработка морского дрона велась на средства частных инвесторов. На каких условиях — пока, конечно, неизвестно.

Уже на войне

Важными моментами, о которых сообщили Новини.LIVE в "СпецТехноЭкспорте", является то, что эти морские беспилотники, во-первых, уже выпускаются, причем не штучными экземплярами, а серийно. А во-вторых, Magura V5, отметили в компании, уже используется на театре военных действий российско-украинской войны. Вспоминая атаку на Черноморский флот Российской Федерации в октябре 2022 года, можно предположить, что уже к ней были причастны разработки этой государственной компании.

Зачем Украине нужны морские дроны, к тому же серийными объемами, если российско-украинская война фактически после уничтожения ракетного крейсера РФ "Москва" продолжается на суше, а не на море? Атаки на Черноморский флот в Севастополе и Керченский мост продемонстрировали целесообразность наличия и использования такого оружия. У оккупационного контингента есть объекты, наиболее удобными средствами для поражения которых является именно техника, которая движется по морю. И вышеупомянутые случаи подчеркивают, что россияне пока не научились полноценно противодействовать этому направлению.

Остров Крым

Кроме того, следует помнить, что оккупированный Россией Крым — это потенциальный остров. Не в географическом, конечно, а в военно-геополитическом смысле. Во-первых, на южном фронте продолжается наступление сил обороны Украины. И с каждым днем ВСУ становятся все ближе и ближе к берегам Азовского моря. А выход даже не до самого побережья Азова, а по крайней мере до Мелитополя, будет означать, что сухопутный коридор из России в Крым перестанет существовать.

Таким образом, у агрессора останется один более или менее надежный путь снабжения живой военной силой, техникой и боеприпасами в Крым — мост, соединяющий Керченский полуостров и полуостров Тамань в Краснодарском крае РФ. Мост, который уже несколько раз был поражен, к тому же далеко не самым мощным оружием, которое есть у Вооруженных сил Украины.

От Мелитополя до этого моста — менее 200 километров. Освобождение Запорожской области будет означать, что Керченский мост окажется под прямым ударом тех дальнобойных ракет (Storm Shadow, SCALP и, возможно, на тот момент уже ATACMS), которые западные партнеры передали Украине. И этот удар — можете не сомневаться — обязательно будет нанесен.

После чего у российской армии останется только путь по Черному морю. Именно здесь и сыграют свою ключевую роль морские дроны. Таким образом, работа над беспилотниками для использования в акватории Черного моря является работой не на сегодняшний, но на завтрашний день.

Но и для сегодняшнего дня у Magura V5 есть работа. Как известно, российские оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины не только со своей территории, не только с самолетов или наземных ракетных установок, но и с кораблей Черноморского флота, базирующихся, в частности, на базах в оккупированном полуострове.

Так что, помня о контрнаступлении на южном фронте, не стоит забывать и о морской войне против агрессора. Войну, которая вполне может стать тем вторым фронтом, который наконец склонит чашу весов в нынешнем военном конфликте на украинскую сторону.