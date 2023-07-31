"Маємо бути свідомі щодо можливих атак на українську енергетику": як МВС готується до блекаутів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ілюстративне фото: facebook/І. Клименко

Україна завчасно готується до можливого відключення електропостачання через російські обстріли. Так, у МВС розробили алгоритм реагування під час блекаутів.

Про це на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Як відомо, 30 липня в Івано-Франківську провели засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Президент Зеленський зауважив, проведення такого засідання, коли ще є час підготуватись до зимового сезону, дуже важливе.

"Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей", — наголосив Володимир Зеленський.

Також на засіданні конгресу виступив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив, система МВС удосконалила плани ефективного реагування на подібні ситуації та готова до оперативної ліквідації їх наслідків.

"Під час кожного блекауту ми збільшували кількість патрулів, які охороняли спокій наших громадян. Поліцейські працювали в екстра посиленому режимі цілодобово. Завдяки проведеним заходам вдалося не лише уникнути сплеску кримінальних подій під час тривалих відключень енергопостачання, а й досягти зменшення кількості злочинів", —зазначив Ігор Клименко.

Клименко наголосив, що у разі повторної ситуації з обстрілами критичної інфраструктури зі сторони російських окупантів та блекаутом, підрозділи МВС готові оперативно розгорнути більш як 2200 мобільних і стаціонарних "Пунктів незламності", та пунктів обігріву. Наразі органи ДСНС забезпечують функціонування понад 1200 таких об’єктів. Ще майже тисячу пунктів розгорнули на базі відділень поліції.

Подбали також і про безпеку дорожнього руху під час відключень світла.

"Ми маємо чіткий список перехресть, які потребують обов’язкового регулювання дорожнього руху. Під час патрулювань у блекаут поліцейські групи наближують маршрути до продуктових магазинів та аптек, інших об’єктів життєдіяльності. Якщо з’явиться необхідність, потрібну інформацію населенню доноситимуть через гучномовці поліцейські та рятувальники", — наголосив очільник відомства.

Оскільки захист критичної інфраструктури нині у пріорітеті, Нацгвардії взяла під охорону 113 таких об’єктів регіонального та місцевого значення. Водночас 8300 об’єктів критичної інфраструктури взяли під нагляд підрозділи поліції охорони.

Також у МВС закликають місцеву владу подбати про доступність укриттів та бомбосховищ під час повітряних тривог.

"Окремо хочу підкреслити важливість забезпечення повноцінного функціонування укриттів для населення. Кожен українець повинен мати доступ до безпечного укриття. І ми з Вами, як представники центральної та місцевої влади, повинні мати порозуміння у цьому питанні, адже безпека громадян залежатиме саме від ефективності нашої співпраці", — додав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, Одеський парк Шевченка залишився без єдиного укриття. Відремонтоване бомбосховище місто повернуло колишнім власникам, які перетворили його на звалище речей.

Водночас стало відомо, що у Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті.