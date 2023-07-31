"Должны осознавать возможные атаки на украинскую энергетику": как МВД готовится к блэкаутам

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Иллюстративное фото: facebook/И. Клименко

Украина заранее готовится к возможным отключениям электроснабжения из-за российских обстрелов. Так, в МВД был разработан алгоритм реагирования во время блэкаутов.

Об этом на заседании конгресса местных и региональных властей заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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30 июля в Ивано-Франковске провели заседание Конгресса местных и региональных властей. Президент Зеленский отметил, что проведение такого заседания, когда еще есть время подготовиться к зимнему сезону, очень важно.

"Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также на заседании Конгресса выступил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что система МВД усовершенствовала планы эффективного реагирования на подобные ситуации и готова к оперативной ликвидации их последствий.

"Во время каждого блэкаута мы увеличивали количество патрулей, охранявших покой наших граждан. Полицейские работали в экстра усиленном режиме круглосуточно. Благодаря проведенным мероприятиям удалось не только избежать всплеска уголовных событий во время длительных отключений энергоснабжения, но и достичь уменьшения количества преступлений", — отметил Игорь Клименко.

Клименко подчеркнул, что в случае повторной ситуации с обстрелами критической инфраструктуры со стороны российских оккупантов и блэкаутом, подразделения МВД готовы оперативно развернуть более 2200 мобильных и стационарных "Пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева. В настоящее время органы ГСЧС обеспечивают функционирование более 1200 таких объектов. Еще около тысячи пунктов развернули на базе отделений полиции.

Позаботились также и о безопасности дорожного движения при отключении света.

"У нас есть четкий список перекрестков, которые требуют обязательного регулирования дорожного движения. Во время патрулирований в блэкаут полицейские группы приближают маршруты к продуктовым магазинам и аптекам, другим объектам жизнедеятельности. Если появится необходимость, нужную информацию населению будут доносить через громкоговорители полицейские и спасатели", — подчеркнул глава ведомства.

Поскольку защита критической инфраструктуры в настоящее время в приоритете, Нацгвардия взяла под охрану 113 таких объектов регионального и местного значения. В то же время 8300 объектов критической инфраструктуры приняли под наблюдение подразделения полиции охраны.

Также в МВД призывают местные власти позаботиться о доступности укрытий и бомбоубежищ во время воздушных тревог.

"Отдельно хочу подчеркнуть важность обеспечения полноценного функционирования укрытий для населения. Каждый украинец должен иметь доступ к безопасному укрытию. И мы с Вами, как представители центральной и местной власти, должны иметь понимание в этом вопросе, ведь безопасность граждан будет зависеть именно от эффективности нашего сотрудничества", — добавил министр внутренних дел.

Напомним, Одесский парк Шевченка остался без единственного укрытия. Отремонтированное бомбоубежище город вернул бывшим владельцам, которые превратили его в свалку вещей.

В то же время стало известно, что в Киеве на Лукьяновке будет проведен "золотой" ремонт в укрытии.