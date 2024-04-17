Майже 37 тисяч українців вважаються зниклими безвісти, — Лубінець

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже є дані про майже 37 тисяч українців. Серед людей, місцезнаходження яких зараз невідомо, діти, цивільні та військові.

Про це у вівторок, 16 квітня, під час дискусії "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього визволення" повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про статистику зниклих безвісти в Україні

Омбудсмен зазначив, що РФ викрадає цивільних ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення ситуація значно загострилася. Цивільні піддаються різним формам насилля. Наразі додому повернулися лише 147 викрадених. Ще 1 700 осіб, яких незаконно затримала країна-агресор, вдалося верифікувати. Майже 37 тисяч людей — дітей, цивільних та військових — вважаються зниклими безвісти, і ці цифри можуть бути значно більшими.

Що роблять для повернення цивільних додому

Лубінець зазначив, що наразі влада робить усе можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних із точки нуль. Вирішення цієї проблеми у фокусі роботи Офісу Омбудсмана та є одним із завдань пункту Четвертої формули миру. В Україні діє Міжнародна платформа за звільнення незаконно затриманих РФ цивільних осіб.

Щоб звільнити цивільних, представники влади:

наголошують на важливості надання доступу Міжнародного червоного хреста до місць утримання цивільних;

створюють робочі групи країн, які будуть тиснути на РФ;

проводять перемовини та шукають державу-покровительку;

намагаються знайти країну-платформу для публічного відкриття комунікації по цивільних;

працюють над тим, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення.

Нагадаємо, за даними Нацполіції України, зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч людей. До повномасшабного вторгнення кількість зниклих була в чотири рази менше.

Також ми повідомляли, що досі немає точних даних щодо того, скільки людей закатували та вбили російські окупанти в Бучі. Триває розшук зниклих безвісти.