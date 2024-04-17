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Почти 37 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести, — Лубинец

17 апреля 2024 04:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Почти 37 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести, — Лубинец
Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, уже есть данные о почти 37 тысячах украинцев. Среди людей, местонахождение которых сейчас неизвестно, дети, гражданские и военные.

Об этом во вторник, 16 апреля, во время дискуссии "Граждане в незаконном удержании Россией: общие шаги власти и гражданского общества для их освобождения" сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что известно о статистике пропавших без вести в Украине

Омбудсмен отметил, что РФ похищает гражданских еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения ситуация значительно обострилась. Гражданские подвергаются разным формам насилия. Домой вернулись только 147 похищенных. Еще 1 700 человек, незаконно задержанных страной-агрессором, удалось верифицировать. Почти 37 тысяч человек — детей, гражданских и военных — считаются пропавшими без вести, и эти цифры могут быть значительно больше.

Что делают для возвращения гражданских домой

Лубинец отметил, что в настоящее время власти делают все возможное, чтобы сдвинуть вопрос возвращения гражданских с точки ноль. Решение этой проблемы в фокусе работы Офиса Омбудсмана является одной из задач пункта Четвертой формулы мира. В Украине действует Международная платформа по освобождению незаконно задержанных РФ гражданских лиц.

Чтобы освободить гражданских, представители власти:

  • отмечают важность предоставления доступа Международного красного креста к местам содержания гражданских;
  • создают рабочие группы стран, которые будут давить на РФ;
  • проводят переговоры и ищут страну-покровительницу;
  • пытаются найти страну-платформу для публичного открытия коммуникации по гражданским;
  • работают над открытием гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения.

Напомним, по данным Нацполиции Украины, пропавшими без вести числятся более 50 тысяч человек. До полномасшабного вторжения количество пропавших было в четыре раза меньше.

Также мы сообщали, что до сих пор нет точных данных о том, сколько людей замучили и убили российские оккупанты в Буче. Продолжается розыск пропавших без вести.

война
Дмитрий Лубинец
омбудсмен
война в Украине
розыск
пропавшие без вести

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