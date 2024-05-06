Макрон заявив, що Франція не перебуває у стані війни ні з Росією, ні з російським народом

Емманюель Макрон на брифінгу з держсекретарем Компартії КНР Сі Цзіньпінем у Парижі. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

У Франції немає мети воювати ані з Росією, ані з російським народом. Також у Єлисейському палаці не планують влаштовувати у Москві державний переворот.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу у Парижі з держсекретарем Компартії КНР Сі Цізньпінем.

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Таку заяву президент Франції зробив після того, як Сі Цзіньпінь закликав Париж запобігти новій холодній війні.

"Сьогодні вранці ми хотіли пояснити вплив цього конфлікту на європейську безпеку, і нашу рішучість підтримувати Україну так довго і так багато, як це необхідно. Без безпеки для України не може бути безпеки для Європи. Однак ми не перебуваємо в одному човні з Україною", — заявив Макрон.

Також глава Єлисейського палацу заявив, що Париж "не має бажання" здійснювати у Москві державний переворот.

Візит Сі Цзіньпіня до Франції — останні новини

Нагадаємо, раніше до Франції прибув держсекретар Компартії Китаю Сі Цзіньпінь. Він сказав, що Пекін намагається знайти "хороші шляхи" завершення розв'язаної Росією війни, схарактеризувавши війну як "українську кризу".

Незадовго до візиту китайського лідера, французький президент розповів, що якби росіяни прорвали оборону, і Україна попросила про допомогу, то французька армія негайно б увійшла до нашої країни.

Водночас у Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру", оскільки Пекін не робить кроків у цьому напрямку.