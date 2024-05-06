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Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом

6 мая 2024 21:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом
Эмманюэль Макрон на брифинге с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпинем в Париже. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Франции нет цели воевать ни с Россией, ни с российским народом. Также в Елисейском дворце не планируют устраивать в Москве государственный переворот.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга в Париже с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпинем.

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Такое заявление президент Франции сделал после того, как Си Цзиньпинь призвал Париж предотвратить новую холодную войну.

"Сегодня утром мы хотели объяснить влияние этого конфликта на европейскую безопасность и нашу решимость поддерживать Украину так долго и так много, как это необходимо. Без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы. Однако мы не находимся в одной лодке с Украиной", — заявил Макрон.

Также глава Елисейского дворца заявил, что Париж "не желает" совершать в Москве государственный переворот.

Визит Си Цзиньпиня во Францию — последние новости

Напомним, ранее во Францию прибыл госсекретарь Компартии Китая Си Цзиньпинь. Он сказал, что Пекин пытается найти "хорошие пути" завершения развязанной Россией войны, охарактеризовав войну как "украинский кризис".

Незадолго до визита китайского лидера французский президент рассказал, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то французская армия немедленно вошла бы в нашу страну.

В то же время в Белом доме не видят готовности Китая принять участие в украинской "формуле мира", поскольку Пекин не делает шагов в этом направлении.

Франция
Китай
Эммануэль Макрон
Украина
Си Цзиньпинь
война в Украине
Россия

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