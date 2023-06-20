Макрон заявив, що ЗРК SAMP/T уже в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні вже розгорнутий зенітно-ракетний комплекс SAMP/T французько-італійського виробництва. Ця протиракетна система надзвичайно потрібна для України, адже має високу дальність запуску ракет.
Про це повідомляє RaiNews.
Що відомо про ЗРК SAMP/T
"Я радий мати змогу повідомити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя", — зазначив Макрон.
SAMP/T MAMBA — європейська протиракетна система великої дальності, створена для боротьби з російськими безпілотниками, ракетами й авіацією. Ця система включає радари, пускові установки та 8 ракет Aster з дальністю близько 100 км.
Україна потребує системи SAMP/T MAMBA для захисту від російських безпілотників, ракет і авіації. MAMBA вже розгорнуто в Румунії для захисту портового регіону Констанца на Чорному морі.
Нагадаємо, що війна в України відкрила очі світові не лише на те, ким насправді є Російська Федерація, наскільки крихкі і недосконалі міжнародні закони та інституції, але й показала західному світові ефективність його зброї. Адже не секрет, що зброя випробується та вдосконалюється в бою. А Збройні сили України продемонстрували всі можливості і вразливі місця зброї, яку їм надають країни-партнери. Передусім найбільш яскраво здібності іноземних засобів захисту Сили оборони розкрили, захищаючи повітряний простір України.