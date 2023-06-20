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Макрон заявил, что ЗРК SAMP/T уже в Украине

20 июня 2023 02:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Макрон заявил, что ЗРК SAMP/T уже в Украине
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине уже развернут зенитно-ракетный комплекс SAMP/T французско-итальянского производства. Эта противоракетная система чрезвычайно нужна Украине, ведь имеет высокую дальность запуска ракет.

Об этом сообщает RaiNews.

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"Я рад иметь возможность сообщить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджией Мелони, что франко-итальянский SAMP/T сейчас развернут и работает в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь", — отметил Макрон.

SAMP/T MAMBA — европейская противоракетная система большой дальности, созданная для борьбы с российскими беспилотниками, ракетами и авиацией. Эта система включает в себя радары, пусковые установки и 8 ракет Aster с дальностью около 100 км.

Украина нуждается в системе SAMP/T MAMBA для защиты от российских беспилотников, ракет и авиации. MAMBA уже развернута в Румынии для защиты портового региона Констанца на Черном море.

Напомним, что война в Украине открыла глаза миру не только на том, кем является Российская Федерация, насколько хрупки и несовершенны международные законы и институты, но и показала западному миру эффективность его оружия. Не секрет ведь, что оружие испытывается и совершенствуется в бою. А Вооруженные силы Украины продемонстрировали все возможности и уязвимые места оружия, которое им предоставляют страны-партнеры. Прежде всего, наиболее ярко способности иностранных средств защиты Силы обороны раскрыли, защищая воздушное пространство Украины.

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