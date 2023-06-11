Макрон закликав Іран негайно припинити постачати дрони до РФ і попередив про наслідки

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з іранським лідером Ібрахімом Раїсі. Зокрема, він закликав Іран припинити постачати дрони до РФ.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що Макрон закликав Іран припинити підтримувати Росію, яка воює проти України. А також попередив про наслідки для економіки, якщо він і надалі продовжить постачати безпілотники до країни-агресора.

Зазначається, що глава французької держави висловив стурбованість щодо розвитку іранської ядерної програми.

Ядерна зброя в Ірані

Як відомо, Іран вже давно працює над створенням власної ядерної зброї. Після того, як Дональд Трамп у 2018 році розірвав ядерну угоду Тегерана, Штатам довелося знову накласти на Ісламську Республіку санкції. Після чого Іран відновив свою ядерну програму.

Теперішні переговори між іранськими лідерами та адміністрацією Джо Байдена щодо відновлення угоди поки не мають жодних результатів.

Тим часом Ізраїль, проти якого Іран так давно планує застосувати ядерну зброю, погрожує військовими діями проти Тегерану, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Нагадаємо, що 9 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами російського диктатора, це має статись після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.