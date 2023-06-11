Макрон призвал Иран немедленно прекратить поставлять дроны в РФ и предупредил о последствиях

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским лидером Ибрахимом Раиси. В частности, он призвал Иран прекратить поставлять дроны в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что Макрон призвал Иран прекратить поддерживать Россию, воюющую против Украины. А также предупредил о последствиях для экономики, если он и дальше продолжит поставлять беспилотники в страну-агрессора.

Также отмечается, что глава французского государства выразил обеспокоенность по развитию иранской ядерной программы.

Ядерное оружие в Иране

Как известно, Иран уже давно работает над созданием собственного ядерного оружия. После того, как Дональд Трамп в 2018 году разорвал ядерное соглашение Тегерана, Штатам пришлось снова наложить на Исламскую Республику санкции. После этого Иран возобновил свою ядерную программу.

Нынешние переговоры между иранскими лидерами и администрацией Джо Байдена по возобновлению соглашения пока не дают никаких результатов.

Между тем Израиль, против которого Иран так давно планирует применить ядерное оружие, угрожает военными действиями против Тегерана, если дипломатические усилия терпят неудачу.

Напомним, что 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что готов разместить ядерное оружие в Белоруссии. По словам российского диктатора, это должно произойти после завершения 7-8 июля подготовки построек для нее.