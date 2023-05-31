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Макрон закликав Захід надати гарантії безпеки для України

31 травня 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Макрон закликав Захід надати гарантії безпеки для України
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Заходу надати відчутні та надійні гарантії безпеки для України. Він нагадав, що країна сьогодні захищає Європу. 

Про це повідомляє Barron's.

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Гарантії безпеки для України

Макрон заявив, що Захід зацікавлений в тому, щоб Київ отримав гарантії безпеки від НАТО.

"Тому я за, і це буде предметом колективних переговорів у наступні тижні, щоб запропонувати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні", — наголосив Макрон. 

За його словами, члени НАТО могли б надати ці гарантії на той час, поки Україна чекає на вступ до Альянсу.

"Ми повинні побудувати щось середнє між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством", — сказав президент Франції.

Макрон нагадав, що одного разу назвав НАТО "безмозким", але сказав, що вторгнення Росії минулого року "змусило Альянс прокинутися".

"Ми повинні допомогти Україні сьогодні всіма засобами, щоб провести ефективний контрнаступ проти російських сил", — сказав Макрон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон обговорили важливість трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її післявоєнної відбудови. Також вони підтримають тих, хто найбільше постраждав внаслідок російської агресії.

Також ми писали, що Еммануель Макрон заговорив про намір передати Україні боєприпаси та ракети із достатньою дальністю дії для опору. При цьому Макрон уточнив, що вже було здійснено постачання озброєння в Україну від Франції.

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