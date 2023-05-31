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Макрон призвал Запад предоставить гарантии безопасности для Украины

31 мая 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Макрон призвал Запад предоставить гарантии безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Запада предоставить ощутимые и надежные гарантии безопасности для Украины. Он напомнил, что страна сегодня защищает Европу.

Об этом сообщает Barron's.

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Макрон заявил, что Запад заинтересован в том, чтобы Киев получил гарантии безопасности НАТО.

"Поэтому я за, и это будет предметом коллективных переговоров в следующие недели, чтобы предложить ощутимые и надежные гарантии безопасности Украине", — подчеркнул Макрон.

По его словам, члены НАТО могли бы предоставить эти гарантии до тех пор, пока Украина ожидает вступления в Альянс.

"Мы должны построить нечто среднее между безопасностью, предоставленной Израилю, и полноправным членством", — сказал президент Франции.

Макрон напомнил, что однажды назвал НАТО "безмозглым", но сказал, что вторжение России в прошлом году "заставило Альянс проснуться".

"Мы должны помочь Украине сегодня всеми средствами, чтобы провести эффективное контрнаступление против российских сил", — сказал Макрон.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили важность трансатлантического единства для обеспечения оборонных потребностей Украины и ее послевоенного восстановления. Также они поддержат тех, кто больше всего пострадал в результате российской агрессии.

Также мы писали, что Эммануэль Макрон заговорил о намерении передать Украине боеприпасы и ракеты с достаточной дальностью действия для сопротивления. При этом Макрон уточнил, что уже были осуществлены поставки вооружения в Украину от Франции.

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