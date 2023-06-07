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Маляр розповіла, чому окупанти вирішили підірвати Каховську ГЕС саме зараз

7 червня 2023 14:34
- Каріна Бовсуновська
Маляр відповіла, чому окупанти вирішили підірвати Каховську ГЕС саме зараз
Ганна Маляр. Фото: Facebook представниці Міноборони
- Каріна Бовсуновська

Підрив дамби Каховської ГЕС є ще одним інструментом війни РФ проти України і він був запланованим. Російські військові чекали "найбільш вдалого" моменту, щоб вчинити цю катастрофу. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. 

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"Дійсно, час (підриву Каховської ГЕС, — Ред.) обраний не випадково. З одного боку вони до цього довго готувалися. Тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку вони вичікували момент, який буде "найбільше влучний" на їхню думку", — пояснила Маляр.

За її словами, підрив ГЕС є частиною війни Росії.

"Тобто все одно у військовому сенсі це слід розглядати. Тому що це один із інструментів війни. От вони так по-дикунськи це бачать", — зауважила заступниця міністра оборони.

Хочуть змінити плани ЗСУ

Маляр додала, що загарбники, ймовірно, хочуть не дати ЗСУ зробити те, що вони запланували виконати. 

"Але наразі ми бачимо, що ситуація обернулася навпаки. І росіяни фактично зараз більше зашкодили своїм збройним силам, укріпрайонам, своїм військовим позиціям. В принципі все ж буде більшою постраждала територія, яка зараз знаходиться під контролем агресора", — запевнила вона.

Нагадаємо, до поліції надійшло три звернення щодо зниклих безвісти людей в зоні катастрофи в Херсонській області. 

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