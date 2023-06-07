Маляр ответила, почему оккупанты решили взорвать Каховскую ГЭС именно сейчас

Анна Маляр. Фото: Facebook представительницы Минобороны

Подрыв дамбы Каховской ГЭС является еще одним инструментом войны РФ против Украины и был запланирован. Российские военные ждали "наиболее удачного" момента, чтобы совершить эту катастрофу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте также:

Очередной инструмент войны рф

"Действительно, время (подрыва Каховской ГЭС, — Ред.) выбрано не случайно. С одной стороны они к этому долго готовились. Потому что там есть все признаки того, что это не спонтанное решение. С другой стороны они выжидали момент, который будет" наиболее точный "по их мнению" , — объяснила Маляр.

По ее словам, подрыв ГЭС является частью войны России.

"То есть все равно в военном смысле это следует рассматривать. Потому что это один из инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят" , — отметила заместитель министра обороны.

Хотят изменить планы ВСУ

Маляр добавила, что захватчики, вероятно, хотят не дать ВСУ сделать то, что они планировали выполнить.

"Но пока мы видим, что ситуация обернулась наоборот. И россияне фактически сейчас больше навредили своим вооруженным силам, укрепрайонам, своим военным позициям. В принципе все же будет больше пострадала территория, которая сейчас находится под контролем агрессора", — заверила она.

Напомним, в полицию поступило три обращения по поводу пропавших без вести людей в зоне катастрофы в Херсонской области.