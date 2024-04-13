Малюк заявив, що СБУ запобігла замаху на Прокудіна — деталі

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Facebook

На голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна було скоєно замах. Однак Службі безпеки України вдалося цьому запобігти.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.

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Замах на Прокудіна

Так, 10 квітня СБУ затримала місцевого мешканця Херсона. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна.

"З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по автівці Прокудіна", — сказав Малюк.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Суспільне Херсон

За його словами, все це вдалося задокументувати. Чоловік був затриманий на стадії завершеного замаху. А ворожий дрон посадили українські засоби РЕБ.

Нагадаємо, очільник ФСБ РФ Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на керівника ГУР Кирила Буданова.

Також ми писали, що представник ГУР Андрій Юсов розповів, скільки спроб замаху на Буданова було скоєно.