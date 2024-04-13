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Малюк заявил, что СБУ предотвратила покушение на Прокудина — детали

13 апреля 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Малюк заявил, что СБУ предотвратила покушение на Прокудина — детали
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина было совершено покушение. Однако Службе безопасности Украины удалось его предотвратить.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.

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Так, 10 апреля СБУ задержала местного жителя Херсона. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина.

"С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского FPV-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по автомобилю Прокудина", — сказал Малюк.

Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Суспільне Херсон

По его словам, все это удалось задокументировать. Мужчина был задержан на стадии завершенного покушения. А вражеский дрон посадили украинские средства РЭБ.

Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Также мы писали, что представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, сколько попыток покушения на Буданова было совершено.  

СБУ
Херсон
Херсонская область
покушение
Василий Малюк
Александр Прокудин

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