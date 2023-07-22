Мальовані літаки: Росія створює хибні цілі на військових базах

Російський винищувач Су-27 в небі. Фото: novynarnia.com

Окупанти намалювали винищувачі на місці стоянки військових літаків. Помітно, що знімки аеродрому в Єйську за 26 червня та 16 липня відрізняються кольором та опуклістю "техніки".

Про це розповів аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter.

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Росія створює хибні цілі

"Російські війська розмалювали новозбудовані території авіабази Єйськ під військові літаки. Ці очевидні приманки були створені протягом останніх кількох місяців на базі, яка є однією з кількох, які використовують російські літаки, що працюють в Україні", — зазначив фахівець.

Так, помітно, що окупанти в червні розмалювали літаки білою фарбою, а в липні додали блакитного, що робить малюнки живішими.

Також відомо, що на військовій базі в Єйську розміщені винищувачі Су-34, Су-35/30, Су-27 та МиГ-29.

Росія намагається створювати хибні цілі на супутникових знімках, але це спрацює лише з поганою роздільною здатністю і під прямим кутом зйомки.

Із супутників з хорошою роздільною здатністю такий малюнок легко розпізнати, до того ж їхня витівка не спрацює під час радіолокаційної розвідки, яку використовують Сили оборони України.

Russian forces painted newly constructed areas of Yeysk air base to resemble military aircraft.



These apparent decoys were created over the past few months at the base, which is one of several used by Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1 — Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2023

Нагадаємо, що в Рязанській області безпілотник атакував аеродром. Це сталося сьогодні вночі, 20 липня.