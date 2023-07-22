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Мальовані літаки: Росія створює хибні цілі на військових базах

22 липня 2023 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мальовані літаки: Росія створює хибні цілі на військових базах
Російський винищувач Су-27 в небі. Фото: novynarnia.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окупанти намалювали винищувачі на місці стоянки військових літаків. Помітно, що знімки аеродрому в Єйську за 26 червня та 16 липня відрізняються кольором та опуклістю "техніки".

Про це розповів аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter.

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Росія створює хибні цілі

"Російські війська розмалювали новозбудовані території авіабази Єйськ під військові літаки. Ці очевидні приманки були створені протягом останніх кількох місяців на базі, яка є однією з кількох, які використовують російські літаки, що працюють в Україні", — зазначив фахівець.

Так, помітно, що окупанти в червні розмалювали літаки білою фарбою, а в липні додали блакитного, що робить малюнки живішими.

Також відомо, що на військовій базі в Єйську розміщені винищувачі Су-34, Су-35/30, Су-27 та МиГ-29.

Росія намагається створювати хибні цілі на супутникових знімках, але це спрацює лише з поганою роздільною здатністю і під прямим кутом зйомки.

Із супутників з хорошою роздільною здатністю такий малюнок легко розпізнати, до того ж їхня витівка не спрацює під час радіолокаційної розвідки, яку використовують Сили оборони України.

Нагадаємо, що в Рязанській області безпілотник атакував аеродром. Це сталося сьогодні вночі, 20 липня.

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