Мальовані літаки: Росія створює хибні цілі на військових базах
Окупанти намалювали винищувачі на місці стоянки військових літаків. Помітно, що знімки аеродрому в Єйську за 26 червня та 16 липня відрізняються кольором та опуклістю "техніки".
Про це розповів аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter.
Росія створює хибні цілі
"Російські війська розмалювали новозбудовані території авіабази Єйськ під військові літаки. Ці очевидні приманки були створені протягом останніх кількох місяців на базі, яка є однією з кількох, які використовують російські літаки, що працюють в Україні", — зазначив фахівець.
Так, помітно, що окупанти в червні розмалювали літаки білою фарбою, а в липні додали блакитного, що робить малюнки живішими.
Також відомо, що на військовій базі в Єйську розміщені винищувачі Су-34, Су-35/30, Су-27 та МиГ-29.
Росія намагається створювати хибні цілі на супутникових знімках, але це спрацює лише з поганою роздільною здатністю і під прямим кутом зйомки.
Із супутників з хорошою роздільною здатністю такий малюнок легко розпізнати, до того ж їхня витівка не спрацює під час радіолокаційної розвідки, яку використовують Сили оборони України.
Russian forces painted newly constructed areas of Yeysk air base to resemble military aircraft.— Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2023
These apparent decoys were created over the past few months at the base, which is one of several used by Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1
Нагадаємо, що в Рязанській області безпілотник атакував аеродром. Це сталося сьогодні вночі, 20 липня.