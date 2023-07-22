Рисованные самолеты: Россия создает ложные цели на военных базах
Оккупанты нарисовали истребители на месте стоянки военных самолетов. Примечательно, что снимки аэродрома в Ейске за 26 июня и 16 июля отличаются цветом и выпуклостью "техники".
Об этом рассказал аналитик Американского института предпринимательства Бреди Африк в Twitter.
Россия создает ложные цели
"Российские войска разрисовали вновь построенные территории авиабазы Ейск под военные самолеты. Эти очевидные приманки были созданы в последние несколько месяцев на базе, которая является одной из нескольких, которые используют российские самолеты, работающие в Украине", — отметил специалист.
Так, заметно, что оккупанты в июне разрисовали самолеты белой краской, а в июле добавили голубого, что делает рисунки живее.
Также известно, что на военной базе в Ейске размещены истребители Су-34, Су-35/30, Су-27 и МиГ-29.
Россия пытается создавать ложные цели на спутниковых снимках, но это сработает только с плохим разрешением и под прямым углом съемки.
Со спутников с хорошим разрешением такой рисунок легко распознать, к тому же их глупость не сработает во время радиолокационной разведки, которую используют Силы обороны Украины.
Российские силы нарисованы вновь построенные области Йеиска воздушной основы для восстановления military aircraft.— Brady Africk (@bradyafr) 21 июля 2023
Эти идеальные декои были созданы через past несколько месяцев на base, які є одним з several used Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1
Напомним, что в Рязанской области беспилотник атаковал аэродром. Это произошло сегодня ночью, 20 июля.