Российский истребитель Су-27 в небе. Фото: novynarnia.com

Оккупанты нарисовали истребители на месте стоянки военных самолетов. Примечательно, что снимки аэродрома в Ейске за 26 июня и 16 июля отличаются цветом и выпуклостью "техники".

Об этом рассказал аналитик Американского института предпринимательства Бреди Африк в Twitter.

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Россия создает ложные цели

"Российские войска разрисовали вновь построенные территории авиабазы Ейск под военные самолеты. Эти очевидные приманки были созданы в последние несколько месяцев на базе, которая является одной из нескольких, которые используют российские самолеты, работающие в Украине", — отметил специалист.

Так, заметно, что оккупанты в июне разрисовали самолеты белой краской, а в июле добавили голубого, что делает рисунки живее.

Также известно, что на военной базе в Ейске размещены истребители Су-34, Су-35/30, Су-27 и МиГ-29.

Россия пытается создавать ложные цели на спутниковых снимках, но это сработает только с плохим разрешением и под прямым углом съемки.

Со спутников с хорошим разрешением такой рисунок легко распознать, к тому же их глупость не сработает во время радиолокационной разведки, которую используют Силы обороны Украины.

Российские силы нарисованы вновь построенные области Йеиска воздушной основы для восстановления military aircraft.



Эти идеальные декои были созданы через past несколько месяцев на base, які є одним з several used Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1 — Brady Africk (@bradyafr) 21 июля 2023

Напомним, что в Рязанской области беспилотник атаковал аэродром. Это произошло сегодня ночью, 20 июля.