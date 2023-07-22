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Рисованные самолеты: Россия создает ложные цели на военных базах

22 июля 2023 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рисованные самолеты: Россия создает ложные цели на военных базах
Российский истребитель Су-27 в небе. Фото: novynarnia.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупанты нарисовали истребители на месте стоянки военных самолетов. Примечательно, что снимки аэродрома в Ейске за 26 июня и 16 июля отличаются цветом и выпуклостью "техники".

Об этом рассказал аналитик Американского института предпринимательства Бреди Африк в Twitter.

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Россия создает ложные цели

"Российские войска разрисовали вновь построенные территории авиабазы Ейск под военные самолеты. Эти очевидные приманки были созданы в последние несколько месяцев на базе, которая является одной из нескольких, которые используют российские самолеты, работающие в Украине", — отметил специалист.

Так, заметно, что оккупанты в июне разрисовали самолеты белой краской, а в июле добавили голубого, что делает рисунки живее.

Также известно, что на военной базе в Ейске размещены истребители Су-34, Су-35/30, Су-27 и МиГ-29.

Россия пытается создавать ложные цели на спутниковых снимках, но это сработает только с плохим разрешением и под прямым углом съемки.

Со спутников с хорошим разрешением такой рисунок легко распознать, к тому же их глупость не сработает во время радиолокационной разведки, которую используют Силы обороны Украины.

Напомним, что в Рязанской области беспилотник атаковал аэродром. Это произошло сегодня ночью, 20 июля.

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