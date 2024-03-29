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Масова атака РФ — Польща здійняла в небо винищувачі

29 березня 2024 05:26
оновлено: 05:43
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Інна Буряк
редактор
Масова атака РФ — Польща здійняла в небо винищувачі
Винищувач F-16 в небі. Фото: misawa.af.mil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Польща внаслідок масової ракетної атаки Росії на Україну в п'ятницю, 29 березня, підійняла небо свої та літаки союзників.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі Х.

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"Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — зазначили польські військові.

За їх словами, "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України". Наразі Польща почала "всі необхідні процедури", щоб забезпечити безпеку свого повітряного простору.

Скриншот повідомлення з соцмережі Х Оперативного командування ЗС Польщі
Скриншот повідомлення з соцмережі Х Оперативного командування ЗС Польщі
Польща здійняла в повітря винищувачі
Польща здійняла в повітря винищувачі. Фото: twitter.com/DowOperSZ

Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через масову атаку російських загарбників крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Також ми писали, що Польща раніше вже здіймала свої літаки в небо під час чергової масової атаки РФ на Україну 24 березня.

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