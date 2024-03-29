Масова атака РФ — Польща здійняла в небо винищувачі
Польща внаслідок масової ракетної атаки Росії на Україну в п'ятницю, 29 березня, підійняла небо свої та літаки союзників.
Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі Х.
Польща підняла літаки через атаку РФ на Україну
"Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — зазначили польські військові.
За їх словами, "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України". Наразі Польща почала "всі необхідні процедури", щоб забезпечити безпеку свого повітряного простору.
Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через масову атаку російських загарбників крилатими ракетами та ударними безпілотниками.
Також ми писали, що Польща раніше вже здіймала свої літаки в небо під час чергової масової атаки РФ на Україну 24 березня.
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